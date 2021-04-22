أمير منطقة القصيم يهنئ نادي الحزم بصعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم نادي الحزم الرياضي اليوم، بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وثمّن سموه لإدارة نادي الحزم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين ، متمنياً للجهازين الإداري والفني التوفيق.