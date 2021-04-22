ياسمين رئيس في قسم الشرطة للمرة الثانية في ملوك الجدعنة









للمرة الثانية تذهب فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) إلى قسم الشرطة، وذلك ما كشفته الحلقة العاشرة من مسلسل ملوك الجدعنة، فبعد أن عثرت الشرطة على حشيش في عربة الكبدة الخاصة بعطية (دلال عبد العزيز)، أخذوها إلى القسم، فلم تجد فاتن حرفوش مهربًا سوى الذهاب معها ومساندتها خاصةً وسريّة (عمرو سعد) لم يكن متواجد هذه اللحظة.









وتعيش النجمة ياسمين رئيس حالة من النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّرت تريند تويتر أكثر من مرة خلال رمضان، وحصد فيديو الرقص البلدي على أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على صفحتها الرسمية بـفيسبوك، ولما حازت على العديد من الإشادات من رواد تويتر، والذين أطلقوا عليها لقب "ملكة جمال العشوائيات".









ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.









ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.









ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا



