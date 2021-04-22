رامي صبري لـ"شيخ الحارة": أنا زملكاوي وشيكابالا "نمبر 1" فى الكرة





وأوضح المطرب رامي صبري، فى حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن تشجيعه للزمالك مرتبط بأصول أسرته، مؤكدا أن عائلته وأصوله بها مشجعي لنادي الزمالك بشكل كبير، ولكنه يحترم جمهور النادي الأهلي وأنه نادي عظيم جدًا.





وأشار المطرب رامي صبري، إلى أن موزع شهير تنبأ فشله بالغناء فى بدايته الفنية، معقبًا: "عدوية خدني لموزع وسمعني وقالي مش هينفع تغني صوتك وحش ومش هتنجح"، كما أن هناك نجم كبير بعد ذلك اشترط عدم وجوده في حفلاته، وأنه مطرب من الصف الأول في مصر ويشترط عدم وجود رامي صبري في حفلاته.

كشف المطرب رامي صبري، عن انتماءه الكروي وأنه مشجع لنادي الزمالك، قائلا: "أن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا "نمبر 1" في الكرة، ومش بخاف أني اكشف عن تشجيعه لنادي الزمالك"، مشيرا إلى أنه خرج ذات مرة بتصريح عن تنازله عن تشجيع الزمالك وعقب: "اتجننت في الفترة دي".