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صفاء أبو السعود: الكاتب الكبير مصطفى محرم رمز من رموز الإبداع في الوطن العربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الكاتب والسيناريست الكبير، مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد رحلة عطاء فني كبيرة قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة.


وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن الكاتب الكبير مصطفى محرم، يعد رمزا من رموز الإبداع السينمائي والتلفزيوني في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن أعماله ستعيش طويلا وستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.


جدير بالذكر أن السيناريست مصطفى محرم، قدم للدراما التليفزيونية مجموعة من أشهر المسلسلات منها "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي" و"ريا وسكينة" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"العطار والسبع بنات" و"سمارة" و"الباطنية" و"مشوار امرأة".


كما قدم "محرم"  للسينما عشرات الأفلام منها "الحب فوق هضبة الهرم" و" الراقصة والطبال" و" الهروب" و"الباطنية" و"وكالة البلح" و" أرجوك اعطني هذا الدواء" و" حتى لا يطير الدخان" و"أغنية على الممر" و"حارة برجوان" و"يا عزيزي كلنا لصوص" و"الوحل" والمرأة الحديدية" و"لا يزال التحقيق مستمرا".

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