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نور اللبنانية تكشف أكبر أسرارها وتتحول للتحقيق في ضل راجل

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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من نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل ضل راجل الذي يشارك في بطولته كل من ياسر جلال ونور اللبنانية، كشفت نور التي تلعب دور دكتورة ملك لعمتها عن سبب رفضها العودة لزوجها رغم إلحاحه الرجوع لها بأي شروط، وهو أنها فقدت الرَحِم نتيجة لاعتدائه عليها بالضرب وهو ما حرمها من الأمومة للأبد، وأن هذا هو الدافع وراء مساندتها الكبيرة لشهد (رنا رئيس) التي تعرضت أيضاً لمحاولة إجهاض.


رغبة دكتورة ملك في دعم شهد، جعلتها تتخطى قوانين العمل وتقدم تقارير للنيابة لإعادة فتح التحقيق في القضية للوصول إلى الجاني، وهو ما يعرضها للمسائلة القانونية، حيث يأمر مدير المستشفى (إيهاب فهمي) بتحويلها للتحقيق بسبب رغبته في إغلاق القضية خوفاً على سُمعة المستشفى.


في الوقت نفسه تستمر ملك في محاولة تهدئة جلال (ياسر جلال) تجاه ابنته، والتأكيد له بأن نقل إحساس الطمأنينة لها هو أفضل وسيلة لمساعدتها ومعرفة كل التفاصيل التي تعرضت لها.


وتدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.
وبالإضافة لياسر جلال ونور، يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويذاع يومياً على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

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