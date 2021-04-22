Advertisements

كيف تعلم طفلك الصيام؟.. استشاري تغذية تجيب

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت مروة بكر، استشاري التغذية الإيجابية، إنه يمكن البدء بتعويد طفلكِ على الصيام من سن سبع سنوات بشكل تدريجي حسب استعداده للأمر، مع ضرورة تهيئته نفسيًا للصيام من قبلها، وتحفيزه وتشجيعه لخوض تجربة الصيام بطرق مختلفة دون إجبار، بشرط أن يكون الطفل في حالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو نقص في الوزن.

وأضافت "بكر"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب الحرص على تعويد طفلكِ على الصيام تدريجيًا، فلا يجب الانتظار حتى يصبح الصيام واجبًا، ويتفاجئ الصغير بأن عليه الصوم لمدة تزيد على 15 ساعة متواصلة، لذا فإن التدرج في تعريف الطفل بالصيام أمر ضروري، لمساعدته على تقبل الفكرة وتطبيقها دون تذمر.

وتابعت: "ابدأي بتعويد طفلكِ على الصيام من العصر إلى المغرب أولًا، فهي فترة قصيرة ومناسبة له في البداية، فمن ناحية لا تضيع عليه وجبة الإفطار في الصباح التي يحتاجها جسمه الصغير للنمو، ومن ناحية أخرى يشارك الكبار لحظة الإفطار عند المغرب ويزيد حماسه، ثم زيادة المدة تدريجيًا لتكون من الظهر إلى المغرب، وهكذا حتى يصبح الطفل قادرًا على الصيام يومًا كاملًا.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ربع ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر