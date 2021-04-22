حافلة الزمالك تصل ملعب السلام

وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ، إلى ستاد السلام استعدادا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





وحرص لاعبو الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد السلام عقب وصول الحافلة إلى الملعب، وقبل الدخول لغرف خلع الملابس للاستماع إلى أخر التعليمات الفنية.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس.



