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تعرف على حقائق مذهلة حول الفراشات

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر الفراشة الأنثى قادرة على قطع كيلومترات طويلة أكثر من الذكر، بالرغم من أجنحتها الصغيرة وعضلاتها الخفيفة، ونقدم لكم فيما يلي حقائق مذهلة حول الفراشات.

وقد أجرى العلماء دراستهم على نحو 92 فراشة من الجنسين، وكانت النتيجة أن أجنحة الفراشة الأنثى أخف وأكثر كثافة، مما يجعلها أكثر مقاومة، كما أن جسمها الأخف يجعلها تستخدم أقل طاقة مع كل رفرفة، كما أنها لا تحتاج لفترات راحة أثناء رحلتها، وأنها لا تفقد أعضاءها التي تتمزق أثناء الطيران لمسافات طويلة، وبذلك تصبح أنثى الفراشة بطلة التحليق في الهواء.

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