تعرف على حقائق مذهلة حول الفراشات

تعتبر الفراشة الأنثى قادرة على قطع كيلومترات طويلة أكثر من الذكر، بالرغم من أجنحتها الصغيرة وعضلاتها الخفيفة، ونقدم لكم فيما يلي حقائق مذهلة حول الفراشات.



