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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الخميس 22/أبريل/2021 - 08:30 م
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام هوتسبير، يوم الأحد 25 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وودع مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الأيام الماضية على يد تشيلسي، بعد الخسارة بنتيجة هدف دون رد على ملعب ويمبلي.
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