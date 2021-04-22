وزير الإعلام يبعث ببرقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.





وجاء نص البرقية كالتالي:





إنه لمن عظيم تقديرى تقديم التهنئة لسيادتكم ولقواتنا المسلحة بذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب القوة والكرامة والشرف.





ونحن جميعًا على أتم الثقة بأن القوات المسلحة المصرية ستظل على الدوام حامية مقدرات الشعب المصرى، فهى كعهدنا الدائم بها درع وسيف الوطن.