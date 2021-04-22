Advertisements

ماء نار على وجه غادة عبد الرازق عقب زواجها من خالد كمال بـ"لحم غزال"

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.


وشهدت بداية الحلقة حفل زفاف "غزال" غادة عبد الرازق، كما وضح حزن "علي مأمون" شريف سلامة لزواج "غزال" والتي لم تعلم حتى الآن بانتحار والدها.


وقدمت زوجة "سيد" خالد كمال الثانية إلى منزله، لتحضر له الطعام، وقامت برمي ماء نار على وجه "غزال".


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة و 10 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

خروج أحمد خليل من العناية المركزة في الحلقة الـ 4 من "لحم غزال"

تعرف على ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال"

بعد قليل.. الحلقة الخامسة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

شريف سلامة يهدد عمرو عبد الجليل عقب وفاة والده

بعد قليل..الحلقة السادسة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر