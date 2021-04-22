ماء نار على وجه غادة عبد الرازق عقب زواجها من خالد كمال بـ"لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.





وشهدت بداية الحلقة حفل زفاف "غزال" غادة عبد الرازق، كما وضح حزن "علي مأمون" شريف سلامة لزواج "غزال" والتي لم تعلم حتى الآن بانتحار والدها.





وقدمت زوجة "سيد" خالد كمال الثانية إلى منزله، لتحضر له الطعام، وقامت برمي ماء نار على وجه "غزال".





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

