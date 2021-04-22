عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

فجر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، عدة مفاجآت في تصريحات له عبر تطبيق "كلوب هاوس".





وأوضح الجنايني أنه قام بلفت نظر مسئولي الزمالك لعدم خوض الأهلي للمباريات في ملعب استاد الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه وجه أمير مرتضى منصور للتحدث في هذا الأمر، والمطالبة بتطبيق العدالة لأن ذلك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا، "نحن في مصر عندما يأتي قرار أمني يجب أن نلتزم به جميعًا".





وكشف الجنايني عن الدور الذي لعبه في قيد كابونجو كاسونجو، قائلا، "أبلغت أحد المسئولين في نادي الزمالك، بأن الجميع قام بتسديد المستحقات المتأخرة، وأنه من غير المعقول أن يتم استثناء الأبيض".





وتابع، "اقترحت حلاً للزمالك، وابلغتهم بأن الزمالك لديه مستحقات سيحصل عليها من الكاف، وعليهم التنازل عنها للاتحاد المصري لحل الأزمة، وبالفعل وافقوا وتم قيد كاسونجو بعد التنازل".





وأشار، "بعد أيام قليلة من هذه الأزمة، وجدت وسائل الإعلام تهاجمني وتتهمني بأنني أخذت أموال الزمالك، بعدما تمرد عدد من اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم، فكيف يحدث هذا، وأنا من قام بحل أزمتهم".





واردف، "تحملت الهجوم من أجل الزمالك، يتقطع لساني قبل ما أجرس نادي الزمالك، لكن بعد اللي حصل تبقى دي أخرتها؟".



