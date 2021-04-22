Advertisements

"صيام العصفورة".. استشاري تغذية تكشف طرق تعليم الأطفال الصيام (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت مروة بكر، استشاري التغذية الإيجابية، إن الآباء يختلفون في أساليب تعويد أطفالهم على الصيام؛ فالبعض يبدأ مع طفله "صيام العصفورة" ويركز على غرس مفاهيم الصيام في الطفل منذ نعومة أظافره دون التشديد عليه في مسألة تناول الطعام والشراب؛ والبعض الآخر يبدأ بفرض الصيام على الطفل منذ سن السابعة ويركز على إتمام الطفل يومه كاملًا معتبرين أن هذا السن هو سن بدء تعلم الصلاة.

وأضافت "بكر"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب للأسرة أن تُشعر الطفل بفرحتها بحلول شهر رمضان الكريم؛ وأن تغذي معاني الترابط الأسري في هذا الشهر الكريم؛ وإظهار معاني الرحمة بين الأب والأم في التعاون والمساعدة وتجنب العصبية وإثارة المشكلات في رمضان؛ وتخصيص وقت إيماني يشارك فيه جميع أفراد العائلة.

وتابعت: "من المهم أن يحصل الطفل على التغذية السليمة خلال شهر رمضان المبارك"؛ مشيرة إلى أن تعويد الطفل على الصيام يبدأ بتشجيعه على صيام العشرة الأولى من شهر رمضان إلى الظهر ثم العشرة الثانية إلى العصر، ثم يتم صيام الأيام العشرة الأخيرة إلى المغرب، وعليه أن يبدأ إفطاره بتمر أو لبن.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ 14 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر