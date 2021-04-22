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ظهور دليل على قتل خالد كمال لـ أحمد خليل.. الحلقة الـ11 من "لحم غزال"

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "لحم غزال" بالكثير من الأحداث حيث نجت "غزال" من تشويه وجهها بسبب ماء النار.


واكتشفت "غزال" أن "كريم" وهو نجل جارتها، قام بتصوير حادث قتل "سيد" لـ"مأمون" وهو أحمد خليل والذي يعد دليل على جريمته.


وطلبت "غزال" من "سيد" أن يشتري لها محل في السوق، وذلك عقب رمي ماء نار عليها، ولكن اكتشفو أنه ماء بصابون.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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