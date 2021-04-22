هروب مي سليم من منزل زوجها وانكشاف سر زواج شريف سلامة.. الحلقة الـ11 من "لحم غزال"





واكتشف شقيقات "علي مأمون" شريف سلامة أنه شقيقهم متزوج، وحدثت شجارات بينه وبينهم بسبب ذلك وبسبب الميرات حيث باع عدد من الأملاك التي ورثها من والده.





كما قررت "شوق" مي سليم الذهاب إلى منزل والد "غزال"، حيث من المقرر أن يكتشفو الحلقة القادمة انتحار والدها وهو الفنان أشرف عبد الغفور.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.