رابط مباشر.. خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة عبر موقع دعم مصر وإضافة مواليد





دعم مصر .. يتساءل الكثيرون ولاسيما من محدودي الدخل عن خطوات وطرق إصدار بطاقة تموينية جديدة، أو بدل فاقد، إلى جانب إضافة المواليد الجديدة.





دعم مصر





ويبحث المواطنون عن كيفية إضافة المواليد الجديدة إلى البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر وكذلك الخطوات والشروط اللازمة للك العملية.





موقع دعم مصر





وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين عبر موقع دعم مصر العديد من الخدمات الخاصة بالتموين، تيسيرا على المواطنين، ولإتمام الخدمات التموينية إلكترونيًا من أي مكان.





ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية دليل خدمات موقع دعم مصر في السطور التالية:





خدمات دعم مصر





إصدار بطاقات تموينية جديدة.





إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.





الفصل من بطاقة التموين لاستخراج أخرى جديدة.





نقل بطاقة تموين من محافظة لأخرى.





إضافة أفراد جديدة على بطاقة التموين.





تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري.





صرف تموين لمستحقي خبز فقط.





إعادة إرسال الرقم السري.





استعلام عن البطاقة.





الدخول إلى موقع دعم مصر





توجد العديد من الخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر التي يمكن الحصول عليها من خلال اختيار الخانة المطلوبة، ثم تظهر رسالة تحذيرية بأنّه حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سيتم إلغاء البطاقة نهائيًا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية. ثم الضغط على كلمة "موافق"، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية.





خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة لأول مرة عبر موقع دعم مصر





هنـــــــــــــــــــــا . الدخول على موثع دعم مصر بالضغط





اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة.





والضغط على خانة موافق الخاصة بالرسالة التحذيرية.





إدخال الاسم رباعي للفرد الجديد.





إدخال الرقم القومي.





إدخال رقم الموبايل الخاص بمقدم الطلب.





استخدام الموبايل لإرسال رسالة تحتوي على كود التحقق.





إدخال الكود في الخانة المخصصة.





الضغط على تأكيد.





اختيار المحافظة المراد النقل إليها، المديرية، الإدارة، مكتب، تاجر، عنوان السكن.





إضافة المستفيدين المراد إضافتهم على البطاقة التموينية الجديدة.





الضغط على خانة تنفيذ إصدار بطاقة.



