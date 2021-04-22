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أحمد كريمة: قضية فلسطين من المزاعم الكاذبة عند الجماعات التكفيرية (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قضية فلسطين تعتبر من المزاعم الكاذبة عند الجماعات التكفيرية التخريبية التدميرية، مشيرًا إلى ان كافة الجماعات الإرهابية سواء جماعة الإخوان او السلفية الجهادية او داعش تعاني من "حول" في الفكر والنظر.

وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،: "الرصاصة بدل من ان توجه إلى الصهويني المحتل المنتهك للعرض وللأرض، بتوجه للمصري في سيناء، او اليمن في اليمن او السوري او العراقي وهكذا".

ولفت إلى أن فلسطين تحرر بجهاد مشروع جماعي من قبل ولاة أمور المسلمين، حتى لا نقدم على المخاطر بدون ضرورة أو وعي، مضيفًا أن الحرب في الماضي شيء، والحرب الآن شيء آخر.

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