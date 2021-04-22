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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع.. وتحذر من هذه الظواهر

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 إبريل 2021، و11 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع.. وتحذر من هذه الظواهر
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع.. وتحذر من هذه الظواهر

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