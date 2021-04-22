Advertisements

في الحلقة العاشرة من "نسل الأغراب".. أحمد السقا يتوعد إدوارد بمحاسبته عما فعله في حقه

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة العاشرة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول بمكالمة "عساف" مع "غفران" ليطلب منه مقابلته في أرض محايدة عند"نجاة" فردوس عبد الحميد، والدة "علي"، دياب.

سؤال "نميري" محمد جمعة لـ"عساف" عن سبب مقابلته به، وعما إذا كان سيسلمه والدته عند مقابلته، لكنه لا يجيب على أسئلته ويخبره أنه سيعلم السبب عند مجئ "غفران" إليهم، فهو سيكون معه وقت مقابلته به.

ذهاب زوجة "نميري" له فتعاتبه على سبب وقوفه بجانب شقيقه "عساف"
ليخبرها أنه لم يستحمل رؤيته وهم متكاترين حوله، ويطلب منها أن تحضر أولادهم وتأتي للعيش معهم، لكنها ترفض.

إخبار والدة "علي" بأن "عساف" سيحضر لمنزلهم مع" غفران" لكي يتكلم أمامهم في أمر ما.

زيارة "عساف" لـ" حسيب" ويناديه بكلمة "خسيس"، ويخبره أنه كان يريد أن يأتي لزيارته منذ خروجه من الحبس لكن المشاغل هي التي عطلته عن ذلك، ويعاتبه على عدم زيارته له فور خروجه من الحبس وعلى عدم زيارته له أثناء الحبس بالرغم من أنه ابن عمه، وعلى أنه قام بتطليق زوجته "جليلة"منه في فترة حبسه، لتخبره والدته أنه لم يقدر على "غفران"، ليخبره أنه فعل ذلك لمصلحتها، ليخبره أنه كان سيصدق كلامه إذا كان قد زوجها لشخص غيره أو إذا لم يكن قد زوجها لأحدًا من الأساس، وأن هذا ليس له معنى غير أنه وقف في صف غفران ضده، ليخبره أنه سيحاسبه على ما فعله عندما يفيق له.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

أخبار تهمك

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ نصف ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 8 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بالصفقات الصيفية

منذ 35 دقيقة

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

09:02 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر