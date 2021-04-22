في الحلقة العاشرة من "نسل الأغراب".. أحمد السقا يتوعد إدوارد بمحاسبته عما فعله في حقه







بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة العاشرة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول بمكالمة "عساف" مع "غفران" ليطلب منه مقابلته في أرض محايدة عند"نجاة" فردوس عبد الحميد، والدة "علي"، دياب.



سؤال "نميري" محمد جمعة لـ"عساف" عن سبب مقابلته به، وعما إذا كان سيسلمه والدته عند مقابلته، لكنه لا يجيب على أسئلته ويخبره أنه سيعلم السبب عند مجئ "غفران" إليهم، فهو سيكون معه وقت مقابلته به.



ذهاب زوجة "نميري" له فتعاتبه على سبب وقوفه بجانب شقيقه "عساف"

ليخبرها أنه لم يستحمل رؤيته وهم متكاترين حوله، ويطلب منها أن تحضر أولادهم وتأتي للعيش معهم، لكنها ترفض.



إخبار والدة "علي" بأن "عساف" سيحضر لمنزلهم مع" غفران" لكي يتكلم أمامهم في أمر ما.



زيارة "عساف" لـ" حسيب" ويناديه بكلمة "خسيس"، ويخبره أنه كان يريد أن يأتي لزيارته منذ خروجه من الحبس لكن المشاغل هي التي عطلته عن ذلك، ويعاتبه على عدم زيارته له فور خروجه من الحبس وعلى عدم زيارته له أثناء الحبس بالرغم من أنه ابن عمه، وعلى أنه قام بتطليق زوجته "جليلة"منه في فترة حبسه، لتخبره والدته أنه لم يقدر على "غفران"، ليخبره أنه فعل ذلك لمصلحتها، ليخبره أنه كان سيصدق كلامه إذا كان قد زوجها لشخص غيره أو إذا لم يكن قد زوجها لأحدًا من الأساس، وأن هذا ليس له معنى غير أنه وقف في صف غفران ضده، ليخبره أنه سيحاسبه على ما فعله عندما يفيق له.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى