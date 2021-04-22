Advertisements

تعرف علي ضيفه الحلقه العاشرة من "خمس نجوم"

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
Advertisements
يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانه نيللي كريم ضيفه الحلقه العاشره في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل


برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي


الجدير بالذكر أن نيللي كريم تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " ضد الكسر" بطوله نيللي كريم ، تارا عماد، مصطفي درويش، حمزه العيلي، محمد فراج تأليف عمرو الدالي وإخراج احمد خالد

أخبار تهمك

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ نصف ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ أقل من ساعتين

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 6 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بالصفقات الصيفية

منذ 36 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعة و نصف

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

09:02 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر