تعرف علي ضيفه الحلقه العاشرة من "خمس نجوم"

يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنانه نيللي كريم ضيفه الحلقه العاشره في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل





برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي





الجدير بالذكر أن نيللي كريم تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " ضد الكسر" بطوله نيللي كريم ، تارا عماد، مصطفي درويش، حمزه العيلي، محمد فراج تأليف عمرو الدالي وإخراج احمد خالد