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عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:41 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي - محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو” – عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

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