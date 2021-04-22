برلمانية: رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي يعكس قدرة الدولة على التعامل مع كورونا

أكدت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وقدرته على امتصاص أزمات جائحة فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.



وأوضحت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥،٧٪ مقابل ٥،٥٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى،يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، ويأتي ذلك من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، بالإضافه إلى إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

