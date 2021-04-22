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وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم الذى غيبه الموت اليوم الخميس 22 أبريل عن عمر يناهز 82 عام بعد صراع مع المرض.


وقالت أن الراحل قدم معالجات أيقونية للكثير من قضايا المجتمع، كما أبرز بحرفية ومهارة الجانب الإنساني في الشخصيات التى تناولها بقلمه، مؤكدة أن اعماله ستبقى خالدة فى تاريخ الإبداع المصري والعربي بعد أن حققت مكانة كبيرة فى وجدان الجماهير، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 


يذكر أن مصطفى محرم كاتب وسيناريست، عمل في مقتبل حياته في قسم القراءة في احدى شركات الإنتاج السينمائي، ثم اتجه لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية، ومنذ منتصف التسعينات تحول الى الكتابة للدراما التليفزيونية من مسلسلاته التى حققت جماهيرية كبيرة.

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