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في عهد بايدن.. أمريكا تبدأ انسحابها من معقل حركة طالبان

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها بأن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من ولاية قندهار الجنوبية معقل حركة طالبان.


وأشارت قناة العربية، إلى أن القوات الأمريكية أتلفت المعدات التي لا تستطيع نقلها من قندهار وسرحت عمالا.

 

وكان الجيش الأفغاني، قد أعلن أمس، الأربعاء، مقتل 15 مسلحًا من حركة طالبان، وإصابة 5 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش والقوات الأمنية فى مقاطعة بانجواى بإقليم قندهار.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن قوات الجيش، بدعم من الدعم الجوي، نفذت عمليات فى منطقة بانجواى فى قندهار، مؤكدة تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة لحركة طالبان خلال العملية.

 

وأضاف البيان أن القوات المسلحة اكتشفت وأبطلت مفعول 310 أنواع مختلفة من العبوات الناسفة الموضوعة لاستهداف المدنيين وقوات الأمن فى مقاطعتى أرغنداب وبانجواى بالإقليم.

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الكلمات المفتاحية

معقل حركة طالبان حركة طالبان القوات الامريكية

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