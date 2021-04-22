السودان يطالب الاتحاد الأوروبي بتوسيع مظلة الوسطاء فى مفاوضات سد النهضة

دعا وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، الاتحاد الأوروبى إلى دعم موقف السودان الداعى لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبحث وزير الرى السودانى مع سفير الاتحاد الأوروبى المقيم بالخرطوم روبرت فان دين دول، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التى تقف فى طريق استئنافها والوصول إلى حل مرض للأطراف الثلاثة.

كما تطرق الاجتماع للعلاقات الثنائية، وأبدى الدبلوماسى الأوروبى، موافقته المبدئية على تقديم الدعم الفنى، وبناء القدرات لوزارة الرى والموارد المائية عبر اتفاق مع الحكومة الانتقالية والاتحاد الأوروبى.



