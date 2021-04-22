Advertisements

السودان يطالب الاتحاد الأوروبي بتوسيع مظلة الوسطاء فى مفاوضات سد النهضة

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
Advertisements
دعا وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، الاتحاد الأوروبى إلى دعم موقف السودان الداعى لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
 
وبحث وزير الرى السودانى مع سفير الاتحاد الأوروبى المقيم بالخرطوم روبرت فان دين دول، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التى تقف فى طريق استئنافها والوصول إلى حل مرض للأطراف الثلاثة.
 
كما تطرق الاجتماع للعلاقات الثنائية، وأبدى الدبلوماسى الأوروبى، موافقته المبدئية على تقديم الدعم الفنى، وبناء القدرات لوزارة الرى والموارد المائية عبر اتفاق مع الحكومة الانتقالية والاتحاد الأوروبى.

أخبار تهمك

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 5 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 7 ساعات

رابطة الليجا تكشف حقيقة توقيع عقوبة على ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ربع ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

08:41 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر