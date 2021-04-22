نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير شجرة مريم بالمطرية

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أعمال تطوير منطقة شجرة مريم بالمطرية، التى تقوم بها وزارة الآثار، مع متابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة.



وتعمل محافظة القاهرة حاليا على تطوير شجرة مريم في حي المطرية وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مسار العائلة المقدسة، وذلك لجذب الألف من سياح العالم، كما تقوم المحافظة أيضا بتطوير شارع المطراوي ليتحول إلى ممشى سياحي.



وعملت وزارة السياحة والآثار على حل بير شجرة مريم، كما تم رفع كفاءة المنطقة بمحيط شجرة مريم وجارى انتهاء مشروع الصرف بالمطراي.



وتقوم محافظة القاهرة حاليا بأعمال تطوير بالإضافة إلى مشروع صرف صحي، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بنسبة 80 % لتحسين الخدمات المقدمة بالمنطقة تمهيدا لتحويلها لمنطقة سياحية ووضع المزار على خريطة السياحة.