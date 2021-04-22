الإعلان عن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الزمالك بعد قليل، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل الانتاج على النحو التالي :-





حارس المرمي: أحمد يحيى.





الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي.





الوسط: حميد ماو – محمد سوستة.





أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت.





الهجوم: محمد فييرا.



