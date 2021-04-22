"عضو الرى" بالنواب: هدف إثيوبيا الانتقام من مصر والسودان

قال النائب السيد المنوفي، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان أثيوبيا فى رفض دائم، وهدفها الإنتقام من مصر والسودان، ولكن السيسى يسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة.



وأكد "المنوفى" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الهدف الأساسي من الإجراء الإثيوبي هو تقليل كمية المياه لبدء صب الخرسانة والوصول إلى مستوى 450 ألف متر مكعب.



وأوضح: أن رسائل السيسى لرئيس السودان لها فائدة، والسيسى رجل وطنى وقومى يسعى دائمًا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، مضيفًا إلى أن مصر سوف تشعر بالتأثير بعد الملئ الثاني.



وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، يوم الاربعاء، عن اقتراح جديد من أجل إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج". وأفادت الخارجية بأن "المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية.