موجز البرلمان| "سياحة النواب" تطالب بالسماح بدخول السياح والزائرين المُلقحين لمصر

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



رئيسة "سياحة النواب" تطالب بالسماح بدخول السياح والزائرين المُلقحين لمصر



طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، ضرورة اتخاذ قرار يسمح بدخول الزائرين والسياح الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا والقادمين من الخارج والدول الأوروبية إلى جمهورية مصر العربية دون احتراز أو pcr، أسوة بالدول الأخرى التي بدأت السماح بالدخول للسائحين الملقحين دون الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد مثل (اليونان، وقبرص، وإسرائيل، وكرواتيا، واستوينا، ومنتنجرو، وبولندا، ورومانيا، وإيسلاند، وجورجيا، ونيبال، سشل، وتايلاند، وباربادوس).



وقالت "علي"، إنه لابد من البدء في تطبيق قرار السماح بالدخول إلى مصر للقادمين من الخارج إليها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا ويحملون ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط، وبالتالي لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد.



وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن تطبيق هذا القرار في مصر سوف يكون له مردود إيجابي قوى يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة المصرية خلال الفترة القادمة في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به بحزمة مهمة من القرارات التي كان لها أثر إيجابي قوى على هذا القطاع.



برلماني يطالب حصر جميع قصور الثقافة وحالتها الإنشائية من أجل تطويرها



طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقديم حصر شامل بكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، والحالة الانشائية لكل منها والمغلق وتلك التي يتم العمل فيها بشكل طبيعى، وذلك تمهيدًا للوقوف على الاعتمادات المالية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 20212022 لعمليات التطوير والإحلال والتجديد وإنشاء قصور بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية.



وأوضح "محسب"، أن قصور الثقافة تمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفكر المتطرف، ولا تقل أهمية عن القوة الناعمة المتمثلة فى الفن أو الرياضة، بل تمثل قصور الثقافة سلاحًا هامًا فى مواجهة الفكر المتطرف لأنها تستهدف الشباب والأجيال الجديدة فى المقام الأول، وهذه الفئات هى المستهدفة من قبل قوى الشر وخفافيش الظلام، ومع انتشار مواقع التواصل بهذه الصورة واستغلالها لترويج الشائعات وجب أن يتم إعادة النظر لدور قصور الثقافة لتشجيع الشباب على الإقبال ومن ثم تقوم بدورها.



وأشار النائب، إلى أن جائحة كورونا أكدت بما لا يدع مجال للشك أهمية التعليم والبحث العلمي والوعى، حيث يمثل الوعي العلاج الفعال حتى هذه اللحظة، ومن ثم يجب الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين، ولن يكون ذلك سوى من خلال وجود قصور ثقافة مُهيأة لهذا الغرض، تمتلك مقومات وعناصر الجذب ولا تكون قائمة على فكرها القديم.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الوقوف على الاعتمادات المالية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة لعمليات التطوير والإحلال والتجديد، وإنشاء قصور فى القرى المحرومة بمواصفات جديدة تتناسب مع العصر الحديث وأدوات التكنولوجيا المعاصرة لجذب الشباب.



عضو بـ "الشيوخ": العاشر من رمضان ملحمة كشفت معدن المصريين



هنأ المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، موجهًا التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، وشهدائها الأبرار الذين بذلوا ويبذلون كل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على وطننا الغالي.



وقال الجندي، في بيان له، اليوم، إن العاشر من رمضان، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، لم تكن مجرد معركة عسكرية تمكنت فيها مصر من الانتصار على إسرائيل فقط، بل هي ملحمة تاريخية أعطت الدروس والعبر للعالم أجمع، وكشفت قدرة الشعب المصري على استرداد أرضه، وتلاحمه في أصعب الأوقات للدفاع عن وطنه بكل مايملك من غالي ونفيس.



وتابع عضو مجلس الشيوخ: القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا كبيرا وعظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في العاشر من رمضان، على جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعاد هذا الانتصار العزة والكرامة للمصريين والعرب، داعيًا الجميع لاستلهام روح هذا النصر في التلاحم والترابط والعمل بكل جهد للنهوض بهذا الوطن والحفاظ عليه من المخططات الإجرامية التى تسعي للنيل منه بشتى الطرق والوسائل.

