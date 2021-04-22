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موسيماني يبلغ الأهلي بالصفقات الصيفية

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:58 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أولوياته التعاقدية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ المدير الفني إدارة ناديه، برغبته في تدعيم أكثر من مركز خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقبل بداية الموسم الجديد.

ووضع موسيماني، أولوياته في التدعيمات، مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، في ظل العجز الواضح في صفوفه في المركزين بالفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى يستعد المارد الأحمر، لمواجهة إنبي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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