بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

وقال بيريز في تصريحات بها نقلها برنامج El Larguero الذي يذاع على فضائية كادينا سير الإسبانية:" أنا أحب سيرجيو راموس كإبني، موضوع راموس لا يعتمد عليه، الأمر يعتمد على الوضع الاقتصادي في ريال مدريد، حتى الآن لم نتوصل لإتفاق لتجديد عقده".





وأضاف:" تجديد عقد راموس يعتمد على الوضع في النادي، هذا العام سنخسر 300 مليون يورو، علينا أن نبيع لاعبًا ونفعل أشياء أخرى, لقد فعلت ما بوسعي حتى الآن ولم أفعل أي شيء بشكل خاطئ".





وتابع:" يجب أن نطلب من اللاعبين بذل جهد أكبر ثم سنرى نواتج الوباء لأننا نخسر 80 أو 90 مليون إذا لم يكن هناك جماهير".





وعن رغبته في بقاء راموس, قال بيريز:"نعم بالطبع أريد ذلك ".





وأردف قائلا:" أنا أحب راموس كإبني، لقد فعلت ما بوسعي من أجله، الوضع لا يزال كما هو عليه. إنه يُدرك ذلك وأنا كذلك، لن أخبركم بأي شيء عن راموس، نحن نحاول إنهاء الموسم".





واستطرد قائلا:" من المستحيل إجراء تعاقدات مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند بدون السوبرليج، لن يستطيع أي نادي إجراء تعاقدات كبيرة في الصيف القادم ".





وعما إذا كان يواجه صعوبات في التعاقد مع مبابي, اختتم بيريز تصريحاته قائلا :" لا لم أقل هذا، هذا أمر مرتبط بالموسم القادم، إذا لم تحدث مثل هذه الصفقات فذلك لأننا لا نستطيع ذلك".



