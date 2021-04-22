ارتفاع تاريخي لبورصة موسكو اليوم الخميس

شهد مؤشر بورصة موسكو ارتفاعا تاريخيا اليوم ، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الروبل مقابل العملات الاجنبية وصعود أسعار الخام في الأسواق العالمية.





وصعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، خلال التعاملات، بنسبة 1.15% إلى 3607.75 نقطة، وبلغ المؤشر بذلك مستويات تاريخية ، بعد ذلك قلص الارتفاع وسجل 3586 نقطة، كما وصعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.8% إلى 1490 نقطة. وقبل ذلك من التعاملات كان المؤشر RTS قد صعد فوق 1500 نقطة، وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى منذ 18 مارس الماضي.





وفي سوق العملات، وبحلول 17:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بواقع 80 كوبيك إلى 75.81 روبل، كذلك انخفض سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" بواقع 116كوبيك إلى 91.04 روبل/الروبل = 100 كوبيك/.