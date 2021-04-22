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غرفة عجمان تناقش الأنشطة الصناعية المقترحة لرواد الأعمال

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
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أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أهمية توجيه رواد الأعمال المواطنين إلى الإستثمار في الأنشطة الصناعية والاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة التي توفرها القيادة الرشيدة لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه حقلة نقاشية بعنوان "الأنشطة الصناعية المقترحة لرواد الأعمال في إمارة عجمان" ،ضمن سلسلة الحلقات النقاشية بهدف الإطلاع على آخر مستجدات القطاع الاقتصادي والخروج بمقترحات وتوصيات بناءة للإرتقاء بالاقتصاد المحلي وتطوير مخرجات عمل غرفة عجمان.

حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سعادة محمد علي الجناحي المدير العام بالإنابة والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.

وأوضح المويجعي أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار جهود غرفة عجمان لمواكبة توجهات الدولة والإمارة وسعيها لإنعاش الصناعة المحلية، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لتوفير المقومات اللازمة بهدف دعم رواد الأعمال وتوجيههم للقطاع الصناعي والذي يمثل أكبر القطاعات المساهمة في الإمارة، والإستفادة من الفرص الصناعية في امارة عجمان حسب الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد.

تناولت الحلقة النقاشية الانشطة الصناعية الحالية في الإمارة والتي تأتي في صدراتها صناعة منتجات المعادن بواقع 197 منشأة صناعية يليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بواقع 172 منشأة، كما تم إستعراض الأنشطة الصناعية التى تتناسب مع الطوابق المتعددة بناءً على إستبيان لرصد الأنشطة الصناعية المناسبة.

وتركز توجهات الاستثمار المستقبلية حسب رؤية عجمان على الصناعات التحويلية والسياحية والنقل والتخزين والاعلام والتعاقد الخارجي، كما تم إستعراض مقترح اللجنة الفنية لإعتماد الصناعات التكنولوجية كأحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات في الامارة.

وتناولت الحلقة تعريف الصناعات التحويلية بأنها ، وإطلع الحضور على أبرز المنتجات المصدرة من عجمان إلى العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول.

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