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حوار مع نور العيسوي أول وكيلة لاعبين معتمدة في كرة القدم

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:22 م
نور العيسوي
نور العيسوي
مايكل مجدي
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بعد أن أصبحت كرة القدم مجال جيد لكل من يرغب في العمل بها والتألق خارج حدود المستطيل الأخضر، أصبح العنصر النسائي بصفة خاصة عامل جذب من بعض متابعي اللعبة.. 

بعد تألقهن في اللعبات الجماعية والفردية اقتحم النساء عالم التحليل الفني ثم المجال التسويقي.. 

نور العيسوي أحد النماذج النسائية التي دخلت المجال التسويقي للعبة في الخمس أعوام الأخيرة.. 

نور صاحبة الـ22 عاما، حاورتها الفجر حول بدايتها في العمل بالمجال الرياضي وطموحتها في المستقبل.. 

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قالت إنها أول وكيلة لاعبين في الوطن العربي، وإن الأمر كان مجرد صدفة بحتة، فبعد اعتزالها كرة القدم تعرفت على أحد اللاعبين الأجانب الذي كان لديه مشكلة كبيرة في مصر، وساعدته بعلاقاتها في الانضمام لأحد الأندية، ليرشحها لزملائه للتوقيع معها.

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خاضت اختبارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحصلت على الاعتماد اللازم، وأصبحت وكيلة لاعبين معتمدة".

وأضافت في حوارها مع الفجر الرياضي : "كلاعبة كرة قدم سابقة، أمتلك العين الخبيرة لانتقاء اللاعبين، وهو ما ساعدني في انطلاقتي، حيث اكتسبت ثقة الأندية بكفاءة وجودة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم من خلالي".

وعن أبرز اللاعبين اللذين كانت لها دور في انتقالتهم الأخيرة،. قالت هناك  عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي السابق وأسوان الحالي، ومحمد طارق لاعب الأهلي، وعلي سالم لاعب وولفورت النمساوي، وعبدالله بيكا لاعب نادي زد المصري، وخيري خوخا لاعب بورتو البرتغالي، وعمرو مرعي لاعب بيراميدز المصري، ومحمود حسن لاعب الزمالك، وأديلي لاعب المريخ السوداني.

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ومن أبرز الصفقات أيضا كانت صفقة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق والتي كانت الوكيل في عملية انتقاله إلى الجونة قبل الرحيل إلى الاهلي..

وعن مثلها الأعلى في إدارة تسويق اللاعبين قالت بالطبع وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا وكيل النجم العالمي إبراهيموفيتش والحارس دوناروما.. 

وعن أهم النجوم التي تتمنى أن تكون وكيله لهم قالت الفرنسي بول بوجبا وادواردو كامافينغا ، والنجم الشهير كيليان مبابي.. 

انتماء نور للملكي ريال مدريد.. 

واختتمت حديثها مع الفجر الرياضي بأن هناك عرض لتقديم برنامج رياضي ولكنها ننتظر أن تنتهي من دراستها في عامها الأخير بالإذاعة والتلفزيون..

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