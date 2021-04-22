اصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق " القاهرة - أسوان" الزراعي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، مما نتج عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم الي المستشفي العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أصابة كل من: محمد. ا. ع 33 عاما، محمد. ب. ع 32 عاما، من مستقلي السيارة الأولي، وأحمد. ف. ا 43 عاما مستقل السيارة الثانية، وتم نقلهم جميعا إلي مستشفي ملوي العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

تصادم قطار فى عربة كارو

يشار أن المنيا شهدت قبل أسبوعين حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص، بإصابات خفيفة.

وتابع محافظ المنيا حينذاك حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، وأطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم إتخاذ كافة الاجرات القانونية.

كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة.

