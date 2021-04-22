"بيت الشهيد".. تعرف على آخر شخص اتصل به العقيد محمد مبروك قبل استشهاده





وسميت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 2" بـ"بيت الشهيد" حيث بدأت بتناقل خبر استشهاد العقيد محمد مبروك وقدم المقدم زكريا يونس "كريم عبد العزيز" والذي حزن جدا على وفاته وانهار من البكاء كما قال له أحد الظباط "آخر رقم طلبه كان حضرتك".





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.





بدأت منذ قليل الحلقة الـ10 من مسلسل "الاختيار 2"، والذي يخوض دور البطوله به الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز.