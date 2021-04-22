Advertisements

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي قلق احد أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة وقال الوزير: الاعداد المتكامل لامتحانات الثانوية العامة لن يسمح لطالب واحد ان يفقد فرصته العادلة في الامتحان ولهذا نقدم ٣ امتحانات تجريبية وارجو الاطمئنان لقدرة الدولة على ادارة هذا الامتحان الهام كما فعلت في الاعوام السابقة.

وحول سؤال وجود بعض الطلاب المصابين بكورونا في الصفين الاول والثاني الثانوي ولا يستطيعون الذهاب للامتحانات قال الوزير: الطالب المريض يقدم ما يثبت اصابته ولا يحضر الامتحان وسوف نعقد له امتحان تكميلي لاحقا.

وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب الواتس آب حلقة وصل: امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو القادم ولا نعلم كيف تتطور امور الجائحة ونتحرك في ضوء الاحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير وارجو ان نترك الجميع يعمل لان أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وسوف تبذل الدولة ما تستطيع لتامين الامتحانات صحيا وفنيا.

واستكمل الوزير: التطوير هو نوع الاسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري واعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل اكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الالكترونية. طبيعة الامتحان ان كان الكتروني ام ورقي لا يغير في الامر شيئا بالنسبة للطالب لانها نفس الاسئلة ولكن هدف النظام الالكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري.

واستكمل: اذا لا توجد المشكلة التي تستدعي عدم التطوير في الثانوي علما بان الطلاب تعودوا عليه منذ عامين ولا يمكن رجوعهم الى الاسئلة القديمة.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر