وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي قلق احد أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة وقال الوزير: الاعداد المتكامل لامتحانات الثانوية العامة لن يسمح لطالب واحد ان يفقد فرصته العادلة في الامتحان ولهذا نقدم ٣ امتحانات تجريبية وارجو الاطمئنان لقدرة الدولة على ادارة هذا الامتحان الهام كما فعلت في الاعوام السابقة.



وحول سؤال وجود بعض الطلاب المصابين بكورونا في الصفين الاول والثاني الثانوي ولا يستطيعون الذهاب للامتحانات قال الوزير: الطالب المريض يقدم ما يثبت اصابته ولا يحضر الامتحان وسوف نعقد له امتحان تكميلي لاحقا.



وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب الواتس آب حلقة وصل: امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو القادم ولا نعلم كيف تتطور امور الجائحة ونتحرك في ضوء الاحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير وارجو ان نترك الجميع يعمل لان أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وسوف تبذل الدولة ما تستطيع لتامين الامتحانات صحيا وفنيا.



واستكمل الوزير: التطوير هو نوع الاسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري واعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل اكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الالكترونية. طبيعة الامتحان ان كان الكتروني ام ورقي لا يغير في الامر شيئا بالنسبة للطالب لانها نفس الاسئلة ولكن هدف النظام الالكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري.



واستكمل: اذا لا توجد المشكلة التي تستدعي عدم التطوير في الثانوي علما بان الطلاب تعودوا عليه منذ عامين ولا يمكن رجوعهم الى الاسئلة القديمة.