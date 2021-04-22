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التعادل يحسم قمة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
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 تعادل روما مع ضيفه أتالانتا 1 - 1 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحرمه من الصعود للمركز الثاني.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 26 عن طريق روسلان مالينوفسكي، قبل أن يدرك بريان كريستانتي التعادل لروما في الدقيقة 75. وشهدت المباراة تعرض الألماني روبن غوسينس مدافع أتالانتا للطرد في الدقيقة 69، بعد تدخل قوي على جوردان فيرتوت لاعب روما، فيما نال روجر إيبانيز البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تدخل قوي على أحد لاعبي أتالانتا ليخرج مطرودا أيضا.

وحرم التعادل فريق أتالانتا من الصعود للمركز الثاني، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ميلان. على الجانب الأخر رفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع.

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