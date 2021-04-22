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الملك سلمان: التنمية المستدامة تتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.

 

وأضاف الملك سلمان خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي.

 

وأشار إلى ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.

 

وتابع: "أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج ( 50 % ) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م".

 

وقال خادم الحرمين الشريفين إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي.

 

وأضاف قائلا: "قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية".

 

كما لفت إلى ولي العهد السعودي أعلن مؤخراً عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

 

وبين أن هاتين المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام.

 

وأكد الملك سلمان على اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

 

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى قمة القادة حول المناخ، التي تتم عقدها افتراضيا، اليوم الخميس بحضور 40 من قادة دول العالم، وتستمر على مدار يومين.

 

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الملك سلمان السعودية التنمية المستدامة الاقتصاد السعودي

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