Advertisements

تعليق الزيارات خلال عيد القيامة بدير البتول للراهبات بالمنيا

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلن دير البتول للراهبات العامر بقرية دير أبو حنس التابع لمطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس في جنوب محافظة المنيا، اعتذاره عن استقبال أي رحلات أو أشخاص أو أهالي راهبات، مع تعليق فتح أبوابه للزياره وكذلك الكنيسة الأثرية بسفح الجبل، خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك نظرا لانتشار وزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصا علي سلامة وصحة الجميع.
وذكر بيان صادر عن الدير بإشراف الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير البتول للراهبات: نصلي أن يرفع الرب الوباء عن العالم وينعم لنا بالسلام والطمأنينة ويعطي سلامة لبلادنا وشعبنا وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع، وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني.
وكانت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، أعلنت الإثنين الماضي، عن إتخاذ إجراءات وقرارات جديدة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إرتفاع حالات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.
وأصدرت المطرانية برئاسة الأنبا باسيليوس، بيانًا، موجه لجميع الآباء الكهنة والراهبات والشعب، تضمن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك بقداس أحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة، وقداس عيد القيامة المجيد مع مراعاة إتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويمنع من الدخول من يخالف ذلك.
وتضمنت الإجراءات أيضًا، عدم استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد، واستمرار غلق قاعات الاحتفالات، ويتم الصلاة علي المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة، وتعليق الأنشطة والخدمات والاحتفالات.
واقتصار صلاة الأكليل على حضور العروسين و20 من الأقارب، واقتصار صلاة الثالث على أسرة المنتقل فقط، وتُمنع الزيارات المنزلية ويتم الإكتفاء بصلاة القنديل العام في الكنيسة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

منذ ساعة و نصف

عمرو الجنايني يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحديد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يقترب من فسخ عقده

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 6 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 23 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

07:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بيريز يُفجر مفاجأة كبرى حول تجديد عقد راموس والتعاقد مع مبابي وهالاند

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر