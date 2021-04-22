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انهيار زوجة العقيد محمد مبروك عقب وفاته وزكريا يونس يقرر أخذ حق صديقه.. الحلقة الـ10 من "الاختيار 2"

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت بداية الحلقة الـ10 من مسلسل "الاختيار 2"، عدد من الأحداث المؤثرة حيث علمت زوجة العقيد محمد مبروك "إياد نصار" خبر وفاته.


وانهارت زوجته وهي "بشرى" من البكاء، قائله: "عايزة أشوفه" وذلك عقب ذهاب زوجة المقدم زكريا يونس لها وهي "إنجي المقدم" لتخبرها.


و حزن زكريا يونس كثيرا بسبب وفاته صديقه "محمد مبروك" ولكنه عنف الظباط قاتئلا:"هنجيب حقه النهاردة قبل بكرة يا هنحلصه..معنديش ولا صورة معاه لو كنت أعرف إني أنا وهو مش هنتقابل تاني كنت اتصورت معاه ".


وانتهت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" باستشهاد العقيد محمد مبروك عقب إطلاق 12 رصاصة عليه، من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع المقدم الخائن محمد عويس.

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