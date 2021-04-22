شمس الكويتية: كل راجل دخل حياتي شك فيا وحب يتملكني.. "والنهاية انفصال" فيديو





وأضافت الفنانة شمس الكويتية، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،:" الغرور هو نقص.. ولا أحب الغيرة والشك ولا حب التملك وأكرهها كثيرًا.. وكل راجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفون حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم أنني اختار اختيار رائع وبضاعة كويسة".





ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

قالت الفنانة شمس الكويتية، إن وضع الاغنية الآن مختلف، حيث نعيش في زمن الاغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، مشيرة إلى انها تحب الفنانة امال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم لانه غير ثابت ويتحرك دائما، قائلة" أنا خارج التقييم.. أعتبروني أتفه شخص دخل الوسط الفني العربي".