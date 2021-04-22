شريك نجاحي.. نبيلة عبيد تنعى الكاتب مصطفى محرم

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد أزمة صحية طارئة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









ونشرت "عبيد" صورة تجمعها بالكاتب الراحل وعلقت عليها قائلة: "وداعاً الكاتب السينمائي الكبير مصطفي محرم.. وداعًا صديقي الغالي وشريك العديد من النجاحات في مشواري الفني لا اله الا الله والبقاء لله.. خالص العزاء لأسرته ولعائلته الفنية هتوحشنى يا مصطفى وهيوحشنى كلامك".









يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها :"ريا وسكينة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية".









وكان مسلسل "خمس بنات" الذي قدم قبل 5 سنوات هو آخر الأعمال التي كتبها الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 110 عملا فنيا.



