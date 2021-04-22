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شريك نجاحي.. نبيلة عبيد تنعى الكاتب مصطفى محرم
الخميس 22/أبريل/2021 - 09:48 م
منار أشرف
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نعت الفنانة نبيلة عبيد، الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد أزمة صحية طارئة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشرت "عبيد" صورة تجمعها بالكاتب الراحل وعلقت عليها قائلة: "وداعاً الكاتب السينمائي الكبير مصطفي محرم.. وداعًا صديقي الغالي وشريك العديد من النجاحات في مشواري الفني لا اله الا الله والبقاء لله.. خالص العزاء لأسرته ولعائلته الفنية هتوحشنى يا مصطفى وهيوحشنى كلامك".
يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها :"ريا وسكينة"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية".
وكان مسلسل "خمس بنات" الذي قدم قبل 5 سنوات هو آخر الأعمال التي كتبها الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 110 عملا فنيا.
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