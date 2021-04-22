شمس الكويتية لـ"بسمة وهبة": مفيش رجل في الوطن العربي يستحق الزواج بي.. فيديو





وتحدثت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، عن أزمتها مع الفنان هاني شاكر، قائلة:"أنا أحبه كثيرًا، والأزمة كانت بسبب ملابسي في إحدي المهرجانات الفنية".





وأضافت الفنانة شمس الكويتية،:"اللى هيتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرنيا".





ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، مستطردة:"ولا رجل في الوطن العربي يستحق أن ارتبط به".