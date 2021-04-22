شمس الكويتية لـ"بسمة وهبة": أنا ست ربة بيت.. ولا أنتمي للوسط الفني.. فيديو





وقالت الفنانة شمس، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها من أكثر المناصرين للمرأة في حياتها، وخلافها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب تصنيفها للبشر، مستطردة:" أنا مش زميلة لها، وأن ست ربة بيت، ومتخصصة في التغذية العلاجية.. أنا لا أنتمى للوسط الفني في حياتي".





ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

تحدثت الفنانة الكويتية شمس، عن خلافتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة "لا أختلف مع صوتها، ولكن أختلف على تصريحاتها التي صنفت الناس".