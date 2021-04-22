شمس الكويتية: دفنت نفسي لـ 20 دقيقة "عشان أجرب فكرة الموت".. وشعرت بـ"الأمان".. فيديو





وقالت الفنانة شمس، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،:"دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أدب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف".





وأضافت قائلة: " ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقية، وكان وجهى في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسعه من خطائي".





وذكرت الفنانة شمس الكويتية إلى أنها تندم على بعض الأشياء الذي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها.





ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

أجابت الفنانة الكويتية "شمس"، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "أنت ولا الشيطان؟"، لترد عليها قائلًا:" بغلبه يوم وهو يغلبني يوم".