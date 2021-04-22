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عضو "ري النواب" يوضح مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الملء الثاني لسد النهضة له تأثير سلبي كبير على مصر، لأن مصر أرض زراعية، وتختلف الظروف بسبب الإختلاف فى المياه.

وأكد "المنتصر" فى تصريح لبوابة "الفجر" أننا نشعر من الأن بخطر الملء الثاني لسد النهضة، ورسائل الرئيس السيسى لرئيس جنوب السودان لها تأثير كبير ويجب على المجتمع الدولى أن يكون منصف للحق.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، يوم الاربعاء، عن اقتراح جديد من أجل إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج". وأفادت الخارجية بأن "المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية.

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