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عاجل - الزمالك يضرب شباك الإنتاج الحربي بالهدف الأول (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم للفريق الأبيض، أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريين حاليًا على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 23 من ضربة جزاء احتسبها أمين عمر حكم المباراة لصالح الزمالك انبري لها أشرف بن شرقي الذي سددها بنجاح في شباك أحمد يحيي حارس مرمي الإنتاج الحربي الذي لم يستطيع التصدي لها.

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