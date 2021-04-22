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أبوظبي تعفي المسافرون القادمون من 23 دولة من فترة العزل الإجبارية

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
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كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى الإمارة، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار pcr عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وسيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كورونا، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وضمت القائمة " البرتغال، السعودية، الصين، المغرب، المملكة المتحدة، اليابان، أستراليا، إسرائيل، أوزبكستان، آيسلندا، بروناي، بوتان، تايوان، روسيا، سنغافورة، سويسرا، طاجاكستان، غرين لاند، كوبا، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وستقوم دائرة الثقافة والسياحة بالإعلان عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر القادمة.

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