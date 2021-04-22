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رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين أمام الإنتاج الحربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:59 م
عماد عبد العزيز
عماد عبد العزيز
محمد زكي
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حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز  رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة على التواجد في مقصورة ستاد السلام، لمؤازرة الفريق أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز. 

ويخوض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"  - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

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