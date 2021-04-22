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رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين أمام الإنتاج الحربي
الخميس 22/أبريل/2021 - 09:59 م
محمد زكي
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حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة على التواجد في مقصورة ستاد السلام، لمؤازرة الفريق أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
ويخوض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد
يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
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